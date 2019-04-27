За минулу добу в Україні зафіксували понад 7 тисяч порушень ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Протягом минулої доби поліцейські виявили 7135 порушень Правил дорожнього руху, вчинених його учасниками. Зокрема, патрульні виявили. Про це сьогодні повідомив заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.
"Зокрема, патрульні виявили 388 водіїв, які керували транспортними засобами і мали ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Крім того, поліцейські виявили 477 фактів керування транспортним засобом без відповідних документів. Також зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку понад тисячі водіїв", - повідомив Фацевич.
За його словами, в державі розпочато профілактичні заходи під назвою "Тиждень безпеки дорожнього руху". В рамках заходів поліцейські відпрацьовують найбільш аварійні ділянки автодоріг.
Олександр Фацевич повідомив, що під час перевірки спільними мобільними групами за участі поліцейських та співробітників "Укртрансбезпеки" виявлено понад 100 порушень, вчинених перевізниками.
Зокрема, виявлено 47 водіїв громадського транспорту, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Також Олександр Фацевич повідомив, що на Великдень в Україні чергуватимуть 21 тисяча правоохоронців.