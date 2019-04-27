На Великдень в Україні чергуватимуть 21 тисяча правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Для забезпечення публічної безпеки під час Великодня планують залучити близько 21 тисячі правоохоронців, з яких 20 тисяч – поліцейські. Про це повідомив заступник глави Національної поліції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради в МВС, передає УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.
Фацевич повідомив, що в рамках відзначення Великодня правоохоронці очікують проведення релігійних відправ у понад 16 тисячах релігійних споруд. Відтак, очікується участь у цих заходах близько восьми мільйонів вірян.
Правоохоронці посилять заходи безпеки поблизу культових споруд на період релігійних свят і поминальних днів, протипожежної безпеки, а також безпеки на автошляхах.
За словами Олександра Фацевича, з 27 квітня на період відзначення Великодня, травневих свят і поминальних днів підрозділи Нацполіції переходять на посилений варіант несення служби.
Нагадаємо, що на Великдень в Україні чергуватимуть 7 тисяч рятувальників.