На Великдень в Україні чергуватимуть 7 тисяч рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС України перебуватимуть на чергуванні у Великдень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
"На період святкування Великодня, починаючи з 9 години 27 квітня до 9 години 2 травня, підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби. Безпосередньо у Великодню ніч рятувальники чергуватимуть у храмах та церквах по всій території України", - зазначили в прес-службі ДСНС.
Посилена готовність сил і засобів Служби до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що святкування Великодня пов’язане з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок, під час богослужінь.
"У цей період буде здійснюватися посилений моніторинг пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей. У разі необхідності сили будуть збільшені", - додали рятувальники.
Крім того, організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Великодніх святкувань, та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.
Також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме 9 повітряних суден.
Тим часом, в Україні повідомили про надзвичайну пожежну небезпеку.
Додамо, що до України привезуть Благодатний вогонь з Єрусалиму.