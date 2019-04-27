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7 марта, 13:58 • 113179 просмотра

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На Пасху в Украине будут дежурить 21 тысяча правоохранителей

На Пасху в Украине будут дежурить 21 тысяча правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 10457 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Для обеспечения общественной безопасности во время Пасхи планируют привлечь около 21 000 правоохранителей, из которых 20 000 - полицейские. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания в МВД, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Фацевич сообщил, что в рамках празднования Пасхи правоохранители ожидают проведения религиозных служб в более 16 тысячах религиозных сооружений. Следовательно, ожидается участие в этих мероприятиях около восьми миллионов верующих.

Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

По словам Александра Фацевича, с 27 апреля на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения Нацполиции переходят на усиленный вариант несения службы.

Напомним, что на Пасху в Украине будут дежурить 7000 спасателей.

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