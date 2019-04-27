На Пасху в Украине будут дежурить 21 тысяча правоохранителей

Фацевич сообщил, что в рамках празднования Пасхи правоохранители ожидают проведения религиозных служб в более 16 тысячах религиозных сооружений. Следовательно, ожидается участие в этих мероприятиях около восьми миллионов верующих.



Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

По словам Александра Фацевича, с 27 апреля на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения Нацполиции переходят на усиленный вариант несения службы.



Напомним, что на Пасху в Украине будут дежурить 7000 спасателей.