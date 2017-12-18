За минувшие сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих погибли, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов. К сожалению, в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих погибли”, — говорится в сообщении.
Также в штабе отметили, что на разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения, в частности, минометы и тяжелую артиллерию.
На Луганском направлении эпицентром напряженности осталась Светлодарская дуга. Здесь, в вечернее время, враг из тяжелой артиллерии калибра 152-мм, минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по украинским позициям вокруг Луганского. В этом же районе, из 120-мм минометов, противник обстреливал защитников Зайцево и Майского.
На Донецком направлении горячее всего на Приазовье. В частности, агрессор применил 120-мм минометы по нашим укреплениям вблизи Лебединского и Павлополя. Во второй половине суток боевики также нарушали перемирие с вооружения БМП у Гнутово. Неподалеку Каменки боевики использовали весь спектр пехотного вооружения.
Как сообщал УНН, статус участников боевых действий с начала АТО получили более 350 тыс. человек.