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За минувшие сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих

За минувшие сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих погибли, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов. К сожалению, в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих погибли”, — говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что на разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения, в частности, минометы и тяжелую артиллерию.

На Луганском направлении эпицентром напряженности осталась Светлодарская дуга. Здесь, в вечернее время, враг из тяжелой артиллерии калибра 152-мм, минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по украинским позициям вокруг Луганского. В этом же районе, из 120-мм минометов, противник обстреливал защитников Зайцево и Майского.

На Донецком направлении горячее всего на Приазовье. В частности, агрессор применил 120-мм минометы по нашим укреплениям вблизи Лебединского и Павлополя. Во второй половине суток боевики также нарушали перемирие с вооружения БМП у Гнутово. Неподалеку Каменки боевики использовали весь спектр пехотного вооружения.

Как сообщал УНН, статус участников боевых действий с начала АТО получили более 350 тыс. человек.

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