За минулу добу у зоні АТО загинули 3 військовослужбовці

“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 14 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. У половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів. На жаль, у результаті ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців загинули”, — йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що на різних ділянках лінії зіткнення російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема, міномети і важку артилерію.

На Луганському напрямку епіцентром напруженості залишилася Сітлодарська дуга. Тут, у вечірній час, ворог з важкої артилерії калібру 152-мм, мінометів, гранатометів і кулеметів вів вогонь по українських позиціях довкола Луганського. У цьому ж районі, зі 120-мм мінометів, противник обстрілював захисників Зайцевого і Травневого.

На Донецькому напрямку найгарячіше на Приазов’ї. Зокрема, агресор застосував 120-мм міномети по наших укріпленнях поблизу Лебединського і Павлополя. У другій половині доби бойовики також порушували перемир’я із озброєння БМП біля Гнутового. Неподалік Кам’янки бойовики використали увесь спектр піхотного озброєння.

Як повідомляв УНН, статус учасників бойових дій з початку АТО отримали понад 350 тис. осіб.