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За прошедшие сутки рашисты выпустили в сторону Украины более 75 снарядов - Генштаб

Киев • УНН

 • 719119 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Генштаб в ранней сводке сообщил, что за минувшие сутки российская оккупационная армия выпустила в сторону Украины более 75 снарядов, пишет УНН.

Детали

Начались 283 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Противник нанес 5 ракетных, 27 авиационных ударов и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и позициям наших войск вдоль линии столкновения.

Ситуация в регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. В частности, на ее полигонах идет подготовка отдельных подразделений вооруженных сил рф.

На Слобожанском направлении обстрелов из артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Стрелеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово и Черняков Харьковской области.

На Купянском и лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка в Луганской области. Нанес авиаудары по Новоселовскому и Ивановке.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невеское, Красногорье, Красногорька, Красногорка, Красногорка, Красногорка, Красногорка, Красногорка. Также враг нанес авиаударов неподалеку от населенных пунктов Верхнекамянское, Соледар и Спорное.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обороняется. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Красное, Терноватое, Волшебное, Гуляйпольское и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Огневые поражения из артиллерии разных типов получили позиции наших войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области оккупанты не прекращают обстреливать пригород и город Херсон.

Напомним

Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.

Украинские Национальные Новости

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