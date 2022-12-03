За минулу добу рашисти випустили в бік України понад 75 снарядів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Генштаб у рановому зведенні повідомив, що за минулу добу російська окупаційна армія випустила в бік України понад 75 снарядів, пише УНН.
Деталі
Розпочалася 283 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
Противник завдав 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.
Ситуація в регіонах
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Зокрема, на її полігонах йде підготовка окремих підрозділів збройних сил російської федерації.
На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів неподалік населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар і Спірне.
На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне, Гуляйпільське та Кам’янське Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Дудчани, Тягинка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Окупанти не припиняють обстрілювати передмістя та місто Херсон.
Нагадаємо
Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.