За минувшие сутки на Донбассе один военный получил ранения, погибших - нет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения, жертв нет. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Минобороны Андрей Лысенко, передает УНН.
"За прошедшие сутки погибших в зоне АТО нет, один военный получил ранения", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщили в пресс-центре АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций преимущественно из запрещенного минскими договоренностями вооружения.