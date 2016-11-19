За минулу добу на Донбасі один військовий отримав поранення, загиблих – немає
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. За минулу добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення, жертв немає. Про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони Андрій Лисенко, передає УНН.
“За минулу добу загиблих в зоні АТО немає, один військовий отримав поранення”, — повідомив А.Лисенко.
Як повідомили у прес-центрі АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій переважно з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.