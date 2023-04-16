За минувшие сутки Херсонщина подверглась 70 вражеским обстрелам: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В течение суток 15 апреля враг совершил 70 обстрелов территории Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
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«За прошедшие сутки противник совершил – 70 обстрелов, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации», - сообщил Прокудин.
Детали
Город Херсон враг обстрелял 5 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.
Кроме того, как сообщил Прокудин, с деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек.