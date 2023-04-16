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За минувшие сутки Херсонщина подверглась 70 вражеским обстрелам: есть погибшие

Киев • УНН

 • 543511 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В течение суток 15 апреля враг совершил 70 обстрелов территории Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Цитата

«За прошедшие сутки противник совершил – 70 обстрелов, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации», - сообщил Прокудин.

Детали

Город Херсон враг обстрелял 5 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, как сообщил Прокудин, с деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек.

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