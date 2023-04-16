За минулу добу Херсонщина зазнала 70 ворожих обстрілів: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Протягом доби 15 квітня ворог здійснив 70 обстрілів території Херсонської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
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«За минулу добу противник здійснив – 70 обстрілів, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації», - повідомив Прокудін.
Деталі
Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні. Через російську агресію дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.
Крім того, як повідомив Прокудін, з деокупованої території області евакуйовано 61 особу.