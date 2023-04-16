За минулу добу Херсонщина зазнала 70 ворожих обстрілів: є загиблі

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«За минулу добу противник здійснив – 70 обстрілів, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації», - повідомив Прокудін.

Деталі

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні. Через російську агресію дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.

Крім того, як повідомив Прокудін, з деокупованої території області евакуйовано 61 особу.