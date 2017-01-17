За прошедшую неделю в Украине от гриппа умерли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За прошедшую неделю нового года (с 9 до 15 января) в Украине от гриппа умерли шесть человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях - по одному случаю, два - в Одесской", - говорится в сообщении.
Всего за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 199 684 человек, из них 50,7% - дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 10 090 человек. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20,2% меньше предыдущего.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший - в Харьковской областях. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 17,1% и 23% соответственно.
Вместе с тем, в 6 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.
В течение отчетной недели РНК вирусов гриппа определены при лабораторных исследованиях образцов материалов от пациентов в 13 областях (Винницкой, Волынской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черниговской). В этом эпидсезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3) сезонный, который определен у 78,7%.