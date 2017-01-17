За минулий тиждень в Україні від грипу померло шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За минулий тиждень нового року (з 9 до 15 січня) в Україні від грипу померло шестеро осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.
“На минулому тижні в Україні зареєстровано 6 летальних випадків від грипу: в Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Львівській областях — по одному випадку, два — в Одеській”, — йдеться у повідомленні.
Загалом за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 199 684 особи, з них 50,7 % — діти віком до 17 років. Госпіталізовано 10 090 осіб. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 20,2 % менший за попередній.
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Волинській, найменший — у Харківській областях. На звітному тижні темп приросту серед дорослих і дітей до 17 років зменшився на 17,1 % та 23 % відповідно.
Разом з тим, у 6 областях України інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги.
Протягом звітного тижня РНК вірусів грипу визначено при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів у 13 областях (Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернігівській). У цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 78,7 %.