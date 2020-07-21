За прошедшую неделю спасатели ликвидировали почти 2 тыс. пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На прошлой неделе подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли 18 человек и ликвидировали 1 тыс. 736 пожаров. Об этом говорится в сообщении пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
Так, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 6 человек и пострадали 3 человека.
"Зарегистрировано 2 тыс. 243 чрезвычайных происшествий (за предыдущую неделю 2 тыс. 555). На все события обеспечено реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 40 человек", - сообщили в пресс-центре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине в карьере людей засыпало песком, есть погибший
Отмечается, что на прошлой неделе было ликвидировано 1 тыс. 736 пожаров и спасено на пожарах 18 человек. Не допущено уничтожение огнем 396 зданий и 53 ед. техники.
"На пожарах погибло 13 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 9 млн. 379 тыс. грн", - сообщили пожарные.
Добавляется, что с начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 316 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 686 взрывоопасных предметов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео взрыва салюта в столичном кафе
В течение недели на водных объектах погибло 32 человека.
Напомним, в Киеве загорелась недострой на Подоле.