За минулий тиждень рятувальники ліквідували майже 2 тис. пожеж

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Впродовж минулого тижня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували 18 осіб та ліквідували 1 тис. 736 пожеж. Про це йдеться у повідомленні пресцентру ДСНС, передає УНН.

Так, протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 6 осіб та постраждало 3 особи.

“Зареєстровано 2 тис. 243 надзвичайних події (за попередній тиждень 2 тис. 555). На всі події забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 40 осіб”, — повідомили у пресцентрі.

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Зазначається, що впродовж минулого тижня було ліквідовано 1 тис. 736 пожеж та врятовано на пожежах 18 осіб. Не допущено знищення вогнем 396 будівель і 53 од. техніки.

“На пожежах загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 9 млн. 379 тис. грн”, — повідомили вогнеборці.

Додається, що з початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 316 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 686 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 32 особи.

Нагадаємо, у Києві загорілась недобудова на Подолі.

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