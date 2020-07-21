За минулий тиждень рятувальники ліквідували майже 2 тис. пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Впродовж минулого тижня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували 18 осіб та ліквідували 1 тис. 736 пожеж. Про це йдеться у повідомленні пресцентру ДСНС, передає УНН.
Так, протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 6 осіб та постраждало 3 особи.
“Зареєстровано 2 тис. 243 надзвичайних події (за попередній тиждень 2 тис. 555). На всі події забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 40 осіб”, — повідомили у пресцентрі.
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Зазначається, що впродовж минулого тижня було ліквідовано 1 тис. 736 пожеж та врятовано на пожежах 18 осіб. Не допущено знищення вогнем 396 будівель і 53 од. техніки.
“На пожежах загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 9 млн. 379 тис. грн”, — повідомили вогнеборці.
Додається, що з початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 316 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 686 вибухонебезпечних предметів.
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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 32 особи.
Нагадаємо, у Києві загорілась недобудова на Подолі.