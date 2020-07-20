У Києві загорілась недобудова на Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Киян у соцмережі спантеличило відео масштабної пожежі, яка виникла в недобудові на Подолі. Очевидці ділились відео у Facebook. Столичні рятувальники повідомили УНН подробиці та зазначили, що пожежа уже ліквідована.
На відео, яке поширюють у соцмережі, видно, що над недобудовою на столичному Подолі здіймається стовп диму. Пожежу знімали на відео з декількох вулиць Києва.
“Загорілося сміття і перекинулося на недобудову, утеплювач на рівні другого-третього поверху. О 17:14 ліквідація була вже”, - сказала полковник цивільного захисту ДСНС Києва Світлана Водолага.
За її словами, інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, на столичному Печерську горів гуртожиток.