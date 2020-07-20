В Киеве загорелся недострой на Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Киевлян в соцсети озадачило видео масштабного пожара, возникшего в недострое на Подоле. Очевидцы делились видео в Facebook. Столичные спасатели сообщили УНН подробности и отметили, что пожар уже ликвидирован.
На видео, которое распространяют в соцсети, видно, что над недостроем на столичном Подоле поднимается столб дыма. Пожар снимали на видео с нескольких улиц Киева.
"Загорелся мусор и перекинулся на недострой, утеплитель на уровне второго-третьего этажа. В 17:14 ликвидация была уже", - сказала полковник гражданской защиты ГСЧС Киева Светлана Водолага.
По ее словам, информации о пострадавших нет.
Напомним, на столичном Печерске горело общежитие.