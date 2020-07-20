На Київщині у кар’єрі людей засипало піском, є загиблий

Про надзвичайну подію, що сталася у с. Тадіївка, рятувальникам повідомили 20 липня о 13:35.

"Троє чоловіків вирішили набрати піску в неексплуатуючому кар'єрі, в результаті чого трапився зсув. Двом чоловікам вдалося вибратись з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили дане місце до прибуття пожежного підрозділу. В результаті проведення пошукових робіт, рятувальниками було знайдено та вилучено тіло загиблого чоловіка 1972 року народження", – повідомили в ДСНС.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві судитимуть генерального директора підприємства, який підозрюється у незаконному видобутку 570 тис. тонн піску з річки Дніпро, що призвело до збитків у суму близько 16,5 млн грн.