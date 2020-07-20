В Киевской области в карьере людей засыпало песком, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Володарском районе Киевской трех взрослых мужчин засыпало грунтом в несанкционированном карьере во время копания песка, один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области.
О происшествии, которое произошло в с. Тадиевка, спасателям сообщили 20 июля в 13:35.
"Трое мужчин решили набрать песка в неэксплуатируемом карьере, в результате чего произошел оползень. Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они оставили данное место до прибытия пожарного подразделения. В результате проведения поисковых работ, спасателями было найдено и извлечено тело погибшего мужчины 1972 года рождения", - сообщили в ГСЧС.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве будут судить генерального директора предприятия, который подозревается в незаконной добыче 570 тыс. тонн песка из реки Днепр, что привело к убыткам в сумму около 16,5 млн грн.