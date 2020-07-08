Видобуток піску з Дніпра на 16 мільйонів: судитимуть гендиректора компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Києві судитимуть генерального директора підприємства, який підозрюється у незаконному видобутку 570 тисяч тонн піску з річки Дніпро, що призвело до збитків у суму близько 16,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“...скеровано до суду обвинувальний акт відносно генерального директора приватного підприємства за фактом незаконного видобутку піску та розтраті ввіреного майна у особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 239-2 та ч. 5 ст. 191 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, незважаючи на відсутність у підприємства дозвільних документів, організував роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) піску з річки Дніпро.
Так, упродовж 2018 року було незаконно видобуто понад 570 тисяч тонн піску, чим завдано збитків територіальній громаді Києва на суму близько 16,5 мільйона гривень.
Наразі обвинувальний акт стосовно керівника підприємства скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, генеральному директору столичного підприємства повідомили про підозру у незаконному видобутку 570 тис. тонн піску з річки Дніпро.