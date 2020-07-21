З’явилося відео вибуху салюту у столичному кафе

На відео видно, як чоловік кладе під стіл у кафе великий пакунок і швидко йде. Вже за кілька секунд люди помічають дим, після чого вибухає салют. На щастя ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці розшукують чоловіка з відео.

Нагадаємо, вчора, 20 липня, з’явилася інформація про вибух у столичному кафе. Була проведена евакуація персоналу кафе та прилеглих закладів. У поліції повідомили, що вибух був спричинений салютною установкою.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.