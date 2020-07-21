Появилось видео взрыва салюта в столичном кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В столичном кафе на Беломорской взорвалась салютная установка, оставленная там неустановленным мужчиной, сообщает УНН.
На видео видно, как мужчина кладет под стол в кафе большой пакет и быстро уходит. Уже через несколько секунд люди замечают дым, после чего взрывается салют. К счастью никто не пострадал. Сейчас правоохранители разыскивают мужчину с видео.
Напомним, вчера, 20 июля, появилась информация о взрыве в столичном кафе. Была проведена эвакуация персонала кафе и прилегающих заведений. В полиции сообщили, что взрыв был вызван салютной установкой.
Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.