У Києві відкрили меморіал, присвячений Павлу Шеремету
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві, біля місця, де 20 липня 2016 року було вбито журналіста Павла Шеремета, відкрили присвячений йому меморіал, передає кореспондент УНН.
Через чотири роки після вибуху автомобіля, в якому перебував Павло Шеремет, так і не вдалося встановити винних у злочині.
Автором меморіалу став український скульптор Назар Білик.
“Цей пам’ятник символізує незалежну журналістику і присвячується всім загиблим журналістам”, — сказав друг Павла Шеремета Геннадій Чижиков.
Президент України Володимир Зеленський опублікував в своєму Telegram-каналі повідомлення, в якому назвав вбивство Павла Шеремета ганьбою України і закликав правоохоронні органи докласти всіх зусиль до розслідування. Він також наголосив на важливості того, щоб “українці і весь цивілізований світ побачили справжніх вбивць Павла Шеремета”, а потім і замовників його вбивства.
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Нагадаємо, ексгенпрокурор Віктор Шокін заявив, що вбивства Шеремета та Георгія Гонгадзе організувала одна людина.