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У Києві відкрили меморіал, присвячений Павлу Шеремету

У Києві відкрили меморіал, присвячений Павлу Шеремету

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві, біля місця, де 20 липня 2016 року було вбито журналіста Павла Шеремета, відкрили присвячений йому меморіал, передає кореспондент УНН.

Через чотири роки після вибуху автомобіля, в якому перебував Павло Шеремет, так і не вдалося встановити винних у злочині.

Автором меморіалу став український скульптор Назар Білик.

“Цей пам’ятник символізує незалежну журналістику і присвячується всім загиблим журналістам”, — сказав друг Павла Шеремета Геннадій Чижиков.

Президент України Володимир Зеленський опублікував в своєму Telegram-каналі повідомлення, в якому назвав вбивство Павла Шеремета ганьбою України і закликав правоохоронні органи докласти всіх зусиль до розслідування. Він також наголосив на важливості того, щоб “українці і весь цивілізований світ побачили справжніх вбивць Павла Шеремета”, а потім і замовників його вбивства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбивство Шеремета: в ООН закликали Україну забезпечити справедливий суд

Нагадаємо, ексгенпрокурор Віктор Шокін заявив, що вбивства Шеремета та Георгія Гонгадзе організувала одна людина.

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