В Киеве открыли мемориал, посвященный Павлу Шеремету

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101501 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110732 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115604 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148159 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115795 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140099 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103923 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102789 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102274 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве открыли мемориал, посвященный Павлу Шеремету

В Киеве открыли мемориал, посвященный Павлу Шеремету

Киев  •  УНН

 • 13796 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, возле места, где 20 июля 2016 года был убит журналист Павел Шеремет, открыли посвященный ему мемориал, передает корреспондент УНН.

Через четыре года после взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет, так и не удалось установить виновных в преступлении.

Автором мемориала стал украинский скульптор Назар Билык.

“Этот памятник символизирует независимую журналистику и посвящается всем погибшим журналистам”, — сказал друг Павла Шеремета Геннадий Чижиков.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором назвал убийство Павла Шеремета позором Украины и призвал правоохранительные органы приложить все усилия к расследованию. Он также отметил важность того, чтобы “украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета”, а затем и заказчиков его убийства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: в ООН призвали Украину обеспечить справедливый суд

Напомним, экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил, что убийства Шеремета и Георгия Гонгадзе организовала один человек.

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