В Киеве открыли мемориал, посвященный Павлу Шеремету
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, возле места, где 20 июля 2016 года был убит журналист Павел Шеремет, открыли посвященный ему мемориал, передает корреспондент УНН.
Через четыре года после взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет, так и не удалось установить виновных в преступлении.
Автором мемориала стал украинский скульптор Назар Билык.
“Этот памятник символизирует независимую журналистику и посвящается всем погибшим журналистам”, — сказал друг Павла Шеремета Геннадий Чижиков.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором назвал убийство Павла Шеремета позором Украины и призвал правоохранительные органы приложить все усилия к расследованию. Он также отметил важность того, чтобы “украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета”, а затем и заказчиков его убийства.
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Напомним, экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил, что убийства Шеремета и Георгия Гонгадзе организовала один человек.