Вбивство Шеремета: в ООН закликали Україну забезпечити справедливий суд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. ООН закликала українську владу забезпечити відповідальність за вбивство журналіста Павла Шеремета з дотриманням всіх гарантій ефективного та неупередженого розслідування і справедливого судового розгляду для підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Моніторингової місії ООН з прав людини.
"У цей день 4 роки тому відомий журналіст Павло Шеремет був убитий в результаті вибуху в центрі Києва. Вбивства і насильницькі напади на журналістів повинні припинитися. Ми закликаємо владу забезпечити відповідальність за це вбивство з дотриманням всіх гарантій ефективного та неупередженого розслідування і справедливого судового розгляду для підозрюваних", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що у зв'язку з пандемією COVID-19 були введені обмеження на доступ до приміщень судів. Однак, міжнародні стандарти прав людини вимагають, щоб судові засідання були відкритими, якщо немає особливої причини для їх закриття.
"Ми закликаємо суд забезпечити доступ до засідань журналістам і всім зацікавленим представникам громадськості, в тому числі за допомогою онлайн-трансляції засідань. Крім того, учасники протесту, які підтримують підозрюваних, погрожували і нападали в присутності поліції на деяких журналістів, які висвітлюють процес у цій справі. Ми закликаємо органи влади забезпечити безпеку в судах і притягнути винних осіб до відповідальності", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, ексгенпрокурор Віктор Шокін заявив, що вбивства Шеремета та Гонгадзе організувала одна людина.