Убийство Шеремета: в ООН призвали Украину обеспечить справедливый суд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. ООН призвала украинскую власть обеспечить ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
“В этот день 4 года назад известный журналист Павел Шеремет был убит в результате взрыва в центре Киева. Убийства и насильственные нападения на журналистов должны прекратиться. Мы призываем власти обеспечить ответственность за это убийство с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых”, - сказано в сообщении.
Отмечается, что в связи с пандемией COVID-19 были введены ограничения на доступе в помещения судов. Однако, международные стандарты прав человека требуют, чтобы судебные заседания были открытыми, если нет особой причины для их закрытия.
“Мы призываем суд обеспечить доступ к заседаниям журналистам и всем заинтересованным представителям общественности, в том числе при помощи онлайн-трансляции заседаний. Кроме того, протестующие, которые поддерживают подозреваемых, угрожали и нападали в присутствии полиции на некоторых журналистов, освещающих процесс по этому делу. Мы призываем органы власти обеспечить безопасность в судах и привлечь виновных лиц к ответственности”, - сказано в сообщении.
Напомним, экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил, что убийства Шеремета и Гонгадзе организовал один человек.