Вибух у столичному кафе: правоохоронці розповіли подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Вибух у столичному кафе, що стався посеред понеділка, ймовірно був спричинений салютною установкою. Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції, передає УНН.
“На час перевірки та роботи спеціалістів вибухотехнічної служби поліцейські евакуювали персонал кафе та відвідувачів закладів, прилеглих до місця події. Попередньо встановлено, що у сумці вибухнула салютна установка”, — повідомили правоохоронці.
Зазначається, що зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
“У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події”, — резюмували у пресслужбі.
Раніше у поліції повідомляли, що у київському кафе на вулиці Біломорській стався вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав.