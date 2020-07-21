Взрыв в столичном кафе: в полиции рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Взрыв в столичном кафе, произошедший днем в понедельник, вероятно был вызван салютной установкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, передает УНН.
“На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка”, — сообщили правоохранители.
Отмечается, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
“В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события”, — резюмировали в пресс-службе.
Ранее в полиции сообщали, что в киевском кафе на улице Беломорской произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.