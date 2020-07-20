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У столичному кафе стався вибух

У столичному кафе стався вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У київському кафе на вулиці Біломорській стався вибух, внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Києві.

“Сьогодні о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок події ніхто не постраждав”, — сказано у повідомленні.

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Зазначається, що зібрані відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці на території гаражного кооперативу, розташованому на вулиці Городній, 13, цієї ночі стався вибух.

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