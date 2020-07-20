У столичному кафе стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У київському кафе на вулиці Біломорській стався вибух, внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Києві.
“Сьогодні о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок події ніхто не постраждав”, — сказано у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля столичної станції метро "Шулявська" стався вибух, є поранений
Зазначається, що зібрані відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.
Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці на території гаражного кооперативу, розташованому на вулиці Городній, 13, цієї ночі стався вибух.