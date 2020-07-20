В столичном кафе произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В киевском кафе на улице Беломорской произошел взрыв, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У столичной станции метро "Шулявская" произошел взрыв, есть раненый
Отмечается, что собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, в Соломенском районе столицы на территории гаражного кооператива, расположенном на улице Городней, 13 ночью произошел взрыв.