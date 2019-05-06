За прошедшую неделю на водоемах страны погибли 14 человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101102 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105432 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108217 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109451 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135325 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114013 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139377 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144874 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130289 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130337 просмотра

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За прошедшую неделю на водоемах страны погибли 14 человек

За прошедшую неделю на водоемах страны погибли 14 человек

Киев  •  УНН

 • 9267 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение прошедшей недели (с 29.04 по 05.05) на водоемах страны погибли 14 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В течение недели на водных объектах погибло 14 человек", - говорится в сообщении.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 319 чрезвычайных происшествий. В результате принятых мер спасено 34 человека.

Как сообщал УНН, в течение прошедшей недели (с 29.04 по 05.05) пожары в Украине унесли жизни 22 человек.

Напомним, на территории Украины по состоянию на 07:00 5 мая 2019 года состоялось 149 событий, из которых 125 - пожаров. Было спасено 2 человека и 43 здания.

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