За прошедшую неделю на водоемах страны погибли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение прошедшей недели (с 29.04 по 05.05) на водоемах страны погибли 14 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В течение недели на водных объектах погибло 14 человек", - говорится в сообщении.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 319 чрезвычайных происшествий. В результате принятых мер спасено 34 человека.
Как сообщал УНН, в течение прошедшей недели (с 29.04 по 05.05) пожары в Украине унесли жизни 22 человек.
Напомним, на территории Украины по состоянию на 07:00 5 мая 2019 года состоялось 149 событий, из которых 125 - пожаров. Было спасено 2 человека и 43 здания.