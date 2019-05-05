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За останню добу в Україні сталось 125 пожеж

За останню добу в Україні сталось 125 пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. На території України станом на 07:00 5 травня 2019 року відбулось 149 подій, з яких 125 – пожеж. Було врятовано 2 особи та 43 будівлі. Про це йдеться в оперативному звіті про надзвичайні ситуації на сайті ДСНС , передає УНН.

Так, повідомляється, що всього протягом доби в Україні сталось 125 пожеж, з них 52 – у житловому секторі, у виробничій сфері – 3 пожежі, на транспорті – 7. Внаслідок пожеж на території України протягом доби загинула одна людина та постраждало ще 5.

Крім того, протягом доби рятувальники вилучили та знищили 59 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснили 1 тис. 92 виїзди.

У результаті вжитих заходів врятовано 2 особи, 43 будівлі та 1 одиницю автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, 4 травня у Києві внаслідок пожежі рятувальники евакуювали жителів багатоповерхівки.

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