За останню добу в Україні сталось 125 пожеж

КИЇВ. 5 травня. УНН. На території України станом на 07:00 5 травня 2019 року відбулось 149 подій, з яких 125 – пожеж. Було врятовано 2 особи та 43 будівлі. Про це йдеться в оперативному звіті про надзвичайні ситуації на сайті ДСНС , передає УНН.