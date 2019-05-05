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За последние сутки в Украине произошло 125 пожаров

За последние сутки в Украине произошло 125 пожаров

Киев  •  УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. На территории Украины по состоянию на 07:00 5 мая 2019 состоялось 149 происшествий, из которых 125 - пожаров. Было спасено 2 человека и 43 здания. Об этом говорится в оперативном отчете о чрезвычайных ситуациях на сайте ГСЧС, передает УНН.

Так, сообщается, что всего в течение суток в Украине произошло 125 пожаров, из них 52 - в жилом секторе, в производственной сфере - 3 пожара, на транспорте - 7. В результате пожаров на территории Украины в течение суток погиб один человек и пострадали еще 5.

Кроме того, в течение суток спасатели изъяли и уничтожили 59 взрывоопасных предметов.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 92 выезда.

В результате принятых мер спасено 2 человека, 43 здания и 1 единицу автотракторной техники.

Как сообщал УНН, 4 мая в Киеве в результате пожара спасатели эвакуировали жителей многоэтажки.

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