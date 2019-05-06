За минулий тиждень на водоймах країни загинуло 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Впродовж минулого тижня (з 29.04 по 05.05) на водоймах країни загинуло 14 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 319 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 34 особи.
Як повідомляв УНН, впродовж минулого тижня (з 29.04 по 05.05) пожежі в Україні забрали життя 22 людей.
Нагадаємо, на території України станом на 07:00 5 травня 2019 року відбулось 149 подій, з яких 125 — пожеж. Було врятовано 2 особи та 43 будівлі.