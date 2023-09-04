За прошедшую неделю только два нардепа подали декларацию за 2021 год в НАПК

Детали

Сообщается, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обновило данные счетчика подачи деклараций: за прошедшую неделю 1068 публичных служащих подали декларации за 2021 год, 2091 – за 2022 год.

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«Всего по состоянию на 4 сентября декларации за 2021 год подали уже 400,3 тыс. чиновников», - говорится в сообщении.

Так, среди них:

• 50 народных депутатов (+ 2 за неделю);

• пять министров (без изменений);

• три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);

• 35 533 должностных лиц категорий «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности, + 105 за неделю);

• 2 590 судей (+ 20 за неделю);

• 10 017 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 42 за неделю);

• 7 глав ОГА и ОГА (без изменений).

Также сообщается, что за 2022 год подали декларации более 279,1 тыс. человек. В частности, 33 народных депутатов (+2 за неделю), два заместителя руководителя Офиса Президента (+1), четыре члена Правительства (без изменений), три главы ОГА/ОВА (без изменений).

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«НАПК ожидает принятия уже на этой неделе в целом законопроекта № 9534, который предусматривает восстановление обязательного декларирования. Надеемся, что Верховная Рада Украины урегулирует вопрос открытия данных Реестра деклараций с учетом всех аспектов безопасности. Еще раз подчеркиваем о необходимости сохранения института декларирования и целей на достижение которых он был осуществлен соответствующим Законом Украины “О предотвращении коррупции”. НАПК ожидает от народных депутатов Украины последовательных и четких действий», - отмечается в сообщении.

В НАПК напомнили, что Украина взяла на себя обязательства перед МВФ восстановить обязательное декларирование и полномочия НАПК по проверке деклараций. Неоднократно призывали восстановить декларирование и представители Еврокомиссии, G7, GRECO, Всемирного банка и других международных институтов.