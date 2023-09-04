За минулий тиждень лише два нардепи подали декларацію за 2021 до НАЗК

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Повідомляється, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 1068 публічних службовців подали декларації за 2021 рік, 2091 – за 2022 рік.

Цитата

«Всього станом на 4 вересня декларації за 2021 рік подали вже 400,3 тис. посадовців», - йдеться в повідомленні.

Так, серед них:

• 50 народних депутатів (+ 2 за тиждень);

• п’ять міністрів (без змін);

• три заступники керівника Офісу Президента (без змін);

• 35 533 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 105 за тиждень);

• 2 590 суддів (+ 20 за тиждень);

• 10 017 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 42 за тиждень);

• 7 голів ОДА та ОВА (без змін).

Також повідомляється, що за 2022 рік подали декларації понад 279,1 тис. осіб. Зокрема, 33 народних депутатів (+2 за тиждень), два заступники керівника Офісу Президента (+1), чотири члени Уряду (без змін), три голови ОДА/ОВА (без змін).

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«НАЗК очікує на ухвалення вже цього тижня в цілому законопроекту № 9534, який передбачає відновлення обов’язкового декларування. Сподіваємось, що Верховна Рада України врегулює питання відкриття даних Реєстру декларацій з урахуванням всіх безпекових аспектів. Вкотре наголошуємо про необхідність збереження інституту декларування та цілей на досягнення яких його було проваджено відповідним Законом України “Про запобігання корупцій”. НАЗК очікує від народних депутатів України послідовних та чітких дій», - зазначається в повідомленні.

В НАЗК нагадали, що Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ відновити обов’язкове декларування та повноваження НАЗК з перевірки декларацій. Неодноразово закликали відновити декларування й представники Єврокомісії, G7, GRECO, Світового банку та інших міжнародних інституцій.