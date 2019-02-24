За прошедшую неделю линию разграничения пересекло четверть миллиона граждан

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 51495 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122077 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124394 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125575 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123115 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155748 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117532 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141315 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145205 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130508 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

8 марта, 07:04 • 33383 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 43322 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 49685 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 71103 просмотра
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

13:20 • 31877 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 121224 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 155748 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 168408 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 179707 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 237572 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 122077 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 88714 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 102435 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105799 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 105465 просмотра
Актуальное
За прошедшую неделю линию разграничения пересекло четверть миллиона граждан

За прошедшую неделю линию разграничения пересекло четверть миллиона граждан

Киев  •  УНН

 • 8521 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В течение уходящей недели, КПВВ на линии разграничения пересекло четверть миллиона граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В течение ухоядщей недели все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей работали по зимнему графику работы в штатном режиме. Всего за это время в установленном порядке пограничниками оформлено 248 тысяч граждан и 30 тысяч транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 121 лицу в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки пограничники задержали почти 60 незаконных мигрантов

Пограничники добавили, что подконтрольные российской оккупационной администрации наемники дважды нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении определенного времени их работы. Так, по отдельным решениям командования Объединенных сил в этих случаях продолжалась работа контрольных пунктов, а пограничники обеспечивали пропуск граждан.

"В КПВВ пограничниками оформлено 24 внутренне перемещенные лица, через гуманитарный кризис и систематические нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории", - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали угнанные автомобили из Польши и Греции

Пограничниками, в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе проведения операции Объединенных сил, обнаружено 17 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки, и 3 незаконных идентификационных документы, выданные оккупационной администрацией РФ.

"К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечены 3 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в неудачах пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы. Кроме этого выявлено одного гражданина Украина, который нарушил режимные правила в КПВВ, и двух иностранцев за нарушение правил пребывания на территории Украины", - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрабандисты прятали 15 тысяч пачек сигарет в концентрате руды в поезде

Также пограничниками зафиксировано 5 случаев, когда граждане пытались "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальной полиции направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений.

Напомним, сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе на въезд и выезд находилось 235 автомобилей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы