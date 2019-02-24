Прикордонники затримали викрадені автомобілі з Польщі і Греції

“Минулої доби на кордоні з Польщею, у пункті пропуску „Смільниця“, прикордонники Мостиського загону затримали викрадений у Греції автомобіль „БМВ“ 2003 року випуску”, — йдеться у повідомленні.

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Також прикордонники додали, що вчора ввечері в іншому пункті пропуску, також на кордоні з Польщею затримали автомобіль “Сітроен” 2008 року випуску польської реєстрації. За кермом авто через пункт пропуску “Шегині” прямував громадянин України, однак як і в першому випадку спрацювала база даних Інтерполу. Встановлено, що автівка була викрадена у Польщі.

“По даному факту поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ та співробітників поліції”, — додали у відомстві.

З початку 2019 року прикордонники, за базою даних Інтерполу, виявили та затримали 23 автомобілі, які розшукували як за кордоном, так і в Україні.

Нагадаємо, у Київській області знешкоджено міжрегіональну організовану групу викрадачів автомобілів.



