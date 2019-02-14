В Україні викрили банду викрадачів автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Київській області знешкоджено міжрегіональну організовану групу викрадачів автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"Затримано групу у складі 12 осіб, які займались угонами автомобілів на території багатьох областей України", - повідомили у прокуратурі.
Організатором злочинної групи, як зазначається, виявився неодноразово судимий за аналогічні злочини чоловік. Окрім нього, до складу групи, за даними прокуратури, увійшло 6 чоловіків, які безпосередньо займались викраденням автомобілів, ще 3 змінювали ідентифікаційні номери транспортних засобів, а також 2 жінки, які забезпечували учасників групи спеціальною технікою для відкриття автомобілів та дублікатами номерних знаків.
"Наразі доведено, що на рахунку організованої групи 12 викрадених транспортних засобів на території столиці, Київської, Вінницької, Житомирської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Перевіряється причетність до незаконного заволодіння ще десятка автомобілів", - вказали правоохоронці.
Під час проведення більше ніж 40 санкціонованих обшуків на території 7 областей за адресами проживання злочинців та у місцях відстою викрадених авто, правоохоронцями виявлено та вилучено спеціальні пристрої для сканування та автозапуску двигуна автомобіля, пристрої для заглушування GPS та GSM сигналів, пристрої для пошуку "маячків", прилади для зміни ідентифікаційних даних транспортних засобів, автомобільні номерні знаки, різноманітні ключі від автомобілів різних марок, рації та інші засоби зв’язку.
Учасників злочинного угрупування затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290 КК України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, під Києвом пасажир побив таксиста і викрав його автомобіль.