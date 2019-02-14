В Украине разоблачили банду угонщиков автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киевской области обезврежено межрегиональную организованную группу угонщиков автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Задержана группа в составе 12 человек, которые занимались угонами автомобилей на территории многих областей Украины", - сообщили в прокуратуре.
Организатором преступной группы, как отмечается, оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина. Кроме него, в состав группы, по данным прокуратуры, вошло 6 мужчин, которые непосредственно занимались угоном автомобилей, еще 3 меняли идентификационные номера транспортных средств, а также 2 женщины, которые обеспечивали участников группы специальной техникой для открытия автомобилей и дубликатами номерных знаков.
"Сейчас доказано, что на счету организованной группы 12 похищенных транспортных средств на территории столицы, Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Кировоградской областей. Проверяется причастность к незаконному завладению еще десятка автомобилей", - указали правоохранители.
При проведении более 40 санкционированных обысков на территории 7 областей по адресам проживания преступников и в местах отстоя угнанных авто, правоохранителями выявлено и изъято специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя автомобиля, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, устройства для поиска "маячков", приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, автомобильные номерные знаки, разнообразные ключи от автомобилей различных марок, рации и другие средства связи.
Участников преступной группировки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289, ст. 290 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, под Киевом пассажир избил таксиста и похитил его автомобиль.