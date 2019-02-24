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За минулий тиждень лінію розмежування перетнуло чверть мільйона громадян

За минулий тиждень лінію розмежування перетнуло чверть мільйона громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Протягом тижня, що минає, КПВВ на лінії розмежування перетнуло чверть мільйона громадян. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"Протягом тижня, що минає, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей працювали за зимовим графіком роботи у штатному режимі. Загалом за цей час встановленим порядком прикордонниками оформлено 248 тисяч громадян та 30 тисяч транспортних засобів. Відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 121 особі у зв’язку з несправністю в документах або відсутністю необхідного переліку документів", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники додали, що підконтрольні російській окупаційній адміністрації найманці двічі порушили встановлений режим роботи дорожніх коридорів, направляючи громадян до КПВВ після закінчення визначеного часу їх роботи. Так, за окремими рішеннями командування Об’єднаних сил у цих випадках продовжувалася робота контрольних пунктів, а прикордонники забезпечували пропуск громадян.

"В КПВВ прикордонниками оформлено 24 внутрішньо-переміщені особи, які через гуманітарну кризу та систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені залишити місця свого постійного проживання та шукати кращого життя на контрольованій українською владою території", - додали у відомстві.

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Прикордонниками, в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів у районі проведення операції Об’єднаних сил, виявлено 17 паспортних документів України, що містили ознаки часткової підробки, та 3 незаконних ідентифікаційних документи, видані окупаційною адміністрацією РФ.

"До адміністративної відповідальності в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 3 громадян, відносно яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Крім цього виявлено одного громадянина України, який порушив режимні правила в КПВВ, та двох іноземців за порушення правил перебування на території України", - додали у відомстві.

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Також прикордонниками зафіксовано 5 випадків, коли громадяни намагались «домовитися» про безперешкодний перетин лінії розмежування. За даними фактами до Національної поліції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень з метою прийняття відповідних правових рішень.

Нагадаємо, сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі на в’їзд та виїзд перебувало 235 автомобілів

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