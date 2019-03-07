За прошлый год в Украине количество авто на газу увеличилась на 42%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За 2018 год в Украине зарегистрировали около 112 тыс. транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО), что на 42% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, в 2018 году количество зарегистрированных транспортных средств с установленным ГБО составляла 111 964, что на 41,9% больше, чем в 2017 году, когда было зарегистрировано 78923.
Кроме того, в Главном сервисном центре МВД сообщили, что с начала 2019 года уже зарегистрировано 18 664 транспортных средств с установленным ГБО.
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Добавим, что скорее всего, такой шаг связан с желанием сэкономить, поскольку стоимость сжиженного газа ниже, чем стоимость бензина и дизельного топлива.
По данным Госстата, которые были обнародованы в январе, украинцы начали меньше покупать топлива на АЗС.
Напомним, НБУ допускает ежегодный рост цен на горючее на 4-5%.