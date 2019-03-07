За минулий рік в Україні кількість авто на газу збільшилася на 42%

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КИЇВ. 7 березня. УНН. За 2018 рік в Україні зареєстрували близько 112 тисяч транспортних засобів з встановленим газобалонним обладнанням (ГБО), що на 42% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, у 2018 році кількість зареєстрованих транспортних засобів із встановленим ГБО становила 111 964, що на 41,9% більше, ніж у 2017 році, коли було зареєстровано 78 923.

Крім того, у Головному сервісному центрі МВС повідомили, що з початку 2019 року вже зареєстровано 18 664 транспортних засобів з встановленим ГБО.

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Додамо, що швидше за все, такий крок пов'язаний із бажанням зекономити, оскільки вартість скрапленого газу нижча, ніж вартість бензину та дизельного пального.

За даними Держстату, які були оприлюднені у січні, українці почали менше купувати пального на АЗС.

Нагадаємо, НБУ допускає щорічний ріст цін на пальне на 4-5%. 

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