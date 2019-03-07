За минулий рік в Україні кількість авто на газу збільшилася на 42%

КИЇВ. 7 березня. УНН. За 2018 рік в Україні зареєстрували близько 112 тисяч транспортних засобів з встановленим газобалонним обладнанням (ГБО), що на 42% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.