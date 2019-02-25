У січні в Україні продали бензину на 3,4 млрд грн

Згідно з даними Держстату всього бензину минулого місяця на 6623 АЗС країни було продано 82,8 млн т на 3,4 млрд грн. Крім того, на 3,2 млрд грн АЗС продали 72,5 млн т дизельного палива, на 1,5 млрд грн – 61,7 млн т пропану і бутану скраплених, на 137 млн грн було продано 2,9 млн т природного газу метану.

Лідерами з продажу стали м. Київ (407 млн грн), Дніпропетровська (307 млн грн), Київська (279 млн грн), Одеська (296 млн грн) області.

Нагадаємо, найближчим часом не варто очікувати зростання цін на пальне в Україні.