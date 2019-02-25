В январе в Украине продали бензина на 3,4 млрд грн

Согласно данным Госстата, всего бензина в прошлом месяце на 6623 АЗС страны было продано 82,8 млн т на 3,4 млрд грн. Кроме того, на 3,2 млрд грн АЗС продали 72,5 млн т дизельного топлива, на 1,5 млрд грн - 61,7 млн т сжиженных пропана и бутана, на 137 млн грн было продано 2,9 млн т природного газа метана.

Лидерами по продаже стали г. Киев (407 млн грн), Днепропетровская (307 млн грн), Киевская (279 млн грн), Одесская (296 млн грн) области.

Напомним, в ближайшее время не стоит ожидать роста цен на горючее в Украине.