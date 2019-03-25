За прошлый год Украина не использовала 8 квот на поставку товаров в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За 2018 год Украина не использовала 8 квот на поставку товаров в Европейский Союз. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Сообщается, что в 2018 году украинские производители активно использовали возможности экспорта в ЕС в рамках 32 из 40 тарифных квот.
В частности, неиспользованными остались тарифные квоты на сахарные сиропы, обработанную продукцию из масла, маннитол сорбита и дополнительная квота на грибы.
Кроме того, украинские экспортеры не использовали квоты на мясо баранины, говядины, основную и дополнительную квоты на свинину. Отмечается, что для них не было доступа на рынок.
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Учитывая информацию про оговоренные квоты на мясо в рамках УВЗСТ и отсутствие доступа этим товарам на рынок ЕС в 2018 году, можно предположить, что эти товары не соответствовали требованиям Евросоюза в сфере контроля качества и безопасности пищевых продуктов.
Ранее УНН сообщал, что Европейский Союз пообещал расширить квоты на ввоз украинского мяса.