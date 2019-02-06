Європа розширить квоти на українське м'ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Європейський Союз пообіцяв розширити квоти на ввіз української яловичини, свинини та продукції птахівництва. Про це заявила керівник сектора сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл під час засідання аграрного комітету ВР, передає УНН із посиланням на Українську аграрну конфедерацію.
Угода про асоціацію України з ЄС набула чинності 1 вересня 2017 року. З того часу український агропродовольчий експорт до ЄС зріс на 32%, і це - не межа, каже Хелл.
"Але в Євросоюзі дуже високі стандарти якості для с/г продукції. Ми робимо все важливе, щоб дати можливість українським продуктам вийти на ринки ЄС. Зокрема, плануємо розширити квоти для поставок яловичини, свинини, продукції птахівництва тощо", - заявила вона.
Нагадаємо, Україна посідає третє місце в рейтингу головних постачальників курятини в країни ЄС. Основний експортер країни - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії у загальному експорті продукту становить 88%.