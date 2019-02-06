Европа расширит квоты на украинское мясо
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Европейский Союз пообещал расширить квоты на ввоз украинской говядины, свинины и продукции птицеводства. Об этом заявила руководитель сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиан Бен Хэлл во время заседания аграрного комитета ВР, передает УНН со ссылкой на Украинскую аграрную конфедерацию.
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года. С тех пор украинский агропродовольственный экспорт в ЕС вырос на 32%, и это — не предел, говорит Хэлл.
“Но в Евросоюзе очень высокие стандарты качества для с/х продукции. Мы делаем все важное, чтобы дать возможность украинским продуктам выйти на рынки ЕС. В частности, планируем расширить квоты для поставок говядины, свинины, продукции птицеводства и т.д.”, — заявила она.
Напомним, Украина занимает третье место в рейтинге главных поставщиков курятины в страны ЕС. Основной экспортер страны — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.