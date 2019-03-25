За минулий рік Україна не використала 8 квот на постачання товарів до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За 2018 рік Україна не використала 8 квот на постачання товарів до Європейського Союзу. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Повідомляється, що у 2018 році українські виробники активно використовували можливості експорту до ЄС в рамках 32 з 40 тарифних квот.
Зокрема, невикористаними залишилися тарифні квоти на цукрові сиропи, оброблену продукцію з масла, манітол сорбіту та додаткова квота на гриби.
Крім того, українські експортери не використали квоти на м'ясо баранини, яловичини, основну та додаткову квоти на свинину. Зазначається, що для них не було доступу на ринок.
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Враховуючи інформацію про домовлені квоти на м'ясо в рамках ПВЗВТ та відсутність доступу цим товарам на ринок ЄС у 2018 році, можна припустити, що ці товари не відповідали вимогам Євросоюзу у сфері контролю якості та безпечності харчових продуктів.
Раніше УНН повідомляв, що Європейський Союз пообіцяв розширити квоти на ввіз українського м’яса.